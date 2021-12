Znany analityk wraca w wielkim stylu. Wcześniej miał problemy przez krytykę likwidacji OFE

niechwiedząże... 4 godz. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Reforma emerytur w ramach OFE była przygotowanym przekrętem grupy rządzącej w Polsce od 1990 roku. Już w pierwszej wersji ustawy zakazano inwestowania w nieruchomości, a to jak teraz zachowują się bogaci którzy kupują mieszkania i domy na wynajem jako zabezpieczenie dochodów emeryckich, młode pokolenie by wynajmowało emeryci mieli by kasę z czynszu, ale nie wolno było. Tylko obligacje również bez prawa inwestowania na giełdzie w firmy polskie poprzez TFI, które władza postanowiła zniszczyć więc przy bankructwach pieniądze by przepadały. Wreszcie na zachętę prawo do dziedziczenia które poprawką do ustawy zniesiono i to był koniec OFE. Koniec godnej przyszłości kolejnych pokoleń Polaków w Polsce. Tak więc pieniądze w obligacjach dało się ukraść też jedną ustawą którą przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Rzepliński przyklepał. Tak zgodne z Konstytucją umorzenie wartości 150mld zł ograbienie kilkunastu pokoleń Polaków. A teraz PPK. Jeżeli Rzepliński i Tusk za to nie trafią do więzienia to PPK jest kolejnym przekrętem grupy rządzącej w Polsce. Wszyscy posłowie głosujący za zniesieniem prawa dziedziczenia własności prywatnej i umorzenie obligacji o wartości 150mld powinni być usunięci z Sejmu natychmiast i rozpisane nowe wybory uzupełniające z prawem do kandydowania dla wszystkich którzy znajdą 100 osób podpisami popierającymi ich kandydaturę, a nie proponowani przez partie zmowy przeciw dumnemu narodowi Polaków.