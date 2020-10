Zortrax podtrzymuje cel bycia liderem światowego specjalistycznych drukarek 3D

"Na perspektywy naszego wzrostu można spojrzeć dwojako. Z jednej strony, będzie to pryzmat prognoz dla całej, szeroko pojętej branży druku 3D. Projekcje dotyczące wolumenu sprzedaży urządzeń desktopowych są dla Zortrax wyjątkowo korzystnie, co samo w sobie daje potencjał do dwucyfrowych średniorocznych wzrostów. Obecny udział spółki w światowym rynku desktopowych drukarek 3D wynosi ok. 3%. Nasz apetyt w tym zakresie jest zdecydowanie większy, co może być dodatkowym czynnikiem wzrostu" - powiedział ISBtech Babula.