Zwinogrodzka z MKiDN: Wartość działań pomocowych dla sektora kultury to 6 mld zł

"Łączna wartość działań pomocowych dla kultury w okresie od początku pandemii do listopada 2020 szacowana jest już na ok. 6 mld zł i obejmuje m.in. wielomilionową pomoc dla przedsiębiorstw z branży kultury, organizacji pozarządowych, osób samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych w ramach tarczy antykryzysowej" - powiedziała Zwinogrodzka w trakcie posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Przypomniała, że w ramach poprzednich tzw. tarcz antykryzysowych, także przedsiębiorcy, instytucje i organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury otrzymały wsparcie. Było to m.in. trzymiesięczne świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne , pożyczka obrotowa na wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP , umorzenie zaległości podatkowych czy nisko oprocentowana mikropożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców - do kwoty 5 tys. zł.

Ponadto przekazano 80 mln zł na program "Kultura w sieci", z czego 20 mln zł trafiło na stypendia dla twórców i artystów, a 60 mln zł - na dotacje na projekty instytucjonalne. Wielokrotnie - do 45 mln zł zostały zwiększone środki na pomoc socjalną dla artystów. O 55 mln zł - do kwoty do 390 mln zł zwiększono środki w programach, administrowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jednocześnie uelastyczniono i zliberalizowano podejście do rozliczania tych projektów.