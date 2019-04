13. emerytura. Gorąca debata w Sejmie, głosowanie po myśli rządu

Obejrzyj: 13. emerytura to na rękę 888 zł. Rzecznik ZUS zapewnia: wszystko jest w porządku

- To jest program, który może służyć wszystkim obywatelom. Dla emerytów jest to czas szczególny. W tym roku będzie to dla seniorów rok trzech wzmocnień finansowych - podkreślił szef rządu.