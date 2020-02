160 zł miesięcznie za śmieci. 12-tysieczne Darłowo ma jedną z najwyższych stawek w Polsce

- Już abstrahując od sprawiedliwości tego systemu, kompletnie zrozumieć nie mogę skąd te 11 zł za metr sześcienny wody i 44 zł przy niesegregowanych śmieciach w Darłowie. Może dlatego, że to miasto królewskie, dlatego i ceny też królewskie być muszą. Ta stawka powoduje, że za moją 4-osobową rodzinę płacę 160 zł miesięcznie - mówi Maciej z Darłowa.

Nasz rozmówca skontaktował się z redakcją za pośrednictwem naszej platformy dziejesie.wp.pl . Jak napisał, chciał poinformować o najwyższych stawkach w Polsce. Próbowaliśmy znaleźć wyższe, ale to się nie udało. Gmin, które naliczają opłaty w ten sposób jest w Polsce niewiele. Najwięcej w Zachodniopomorskiem, gdzie na mapie jest również i Darłowo.

- Przez te koszty staramy się oszczędzać wodę, ale przy 4 osobowej rodzinie trudno zejść poniżej tych 15-16 metrów sześciennych. Wcześniej płaciliśmy ok. 50 zł, ale tylko do czasu kiedy tylnymi drzwiami wprowadzono nowy cennik. Nie było żadnych konsultacji, tylko już po głosowaniu radnych burza na Facebooku - mówi nasz czytelnik.

Bez konsultacji?

"Moi Kochani, a co powiecie na "nasze" darłowskie, nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych? - pyta na FB jeden z mieszkańców.

Kolejni mieszkańcy starają się uświadomić władzom miasta, że przy średnich zarobkach w Darłowie to jednak grube nieporozumienie.

System sprawiedliwy?

Rachunki przy niesegregowaniu są kosmiczne, a nawet i z segregacją są bardzo wysokie, jeśli nie najwyższe w kraju. Jak już pisaliśmy w money.pl, np. w bardzo drogim pod tym względem Wałbrzychu , miesięczna stawka wynosi 27 zł na osobę, a w przypadku braku segregacji - 54 zł. Dla 4-osobowej rodziny oznacza to 108 zł w przypadku segregacji, za którą w dużo mniejszym Darłowie Maciej płaci 160 zł.

- Zaskakująca ta drożyna w Darłowie, ale warto zauważyć że sam system naliczania opłat od zużycia wody jest średnio sprawiedliwy. Najbardziej poszkodowane są rodziny z małymi dziećmi, gdzie jest dużo prania i kąpieli. Zawsze, jako organizacja pozarządowa, uważaliśmy, że ten sposób liczenia nie jest do końca sprawiedliwy. Jednak ustawa, która weszła w życie we wrześniu zeszłego roku, daje gminom taką możliwość - mówi Paweł Głuszyński z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.