2,5 tys. kontenerów dla tysięcy obcokrajowców. Widzieliśmy słynne miasteczko pod Płockiem

Miasteczko z kontenerów powstało na obszarze 7,8 ha, na terenie kompleksu Olefiny III należącego do PKN Orlen. Jeden z wykonawców - Modular Systems - przekazał, że do jego stworzenia wykorzystano 2,5 tys. kontenerów modułowych, o łącznej powierzchni 37 tys. m kw .

Obcokrajowcy przybędą do Płocka

Noclegi zorganizowano w przylegającej do Płocka gminie Stara Biała, niedaleko placu budowy Olefin III. Z terenu osiedla kontenerów widać żurawie.

Przedstawiciele firm wykonawczych podkreślają, że do Płocka i okolic zjadą się specjaliści, którzy skupią się wyłącznie na budowie Olefin III. Jakub Zgorzelski, dyrektor operacyjny Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas, w rozmowie z Polską Agencją Prasową deklarował, że firmy czuwają nad tym, kto pojawia się w Starej Białej. Zapewnił również, że są to pracownicy zatrudniani legalnie.

Oto standard "kontenerowego miasteczka"

Na miasteczko składa się 14 budynków mieszkalnych. Każdy z nich ma nie więcej niż dwie kondygnacje. Do tego dochodzą jeszcze: cztery stołówki z pełnym zapleczem kuchennym przystosowane do obsługi jednocześnie do 2 tys. osób, pralnia, pawilon z pomieszczeniami dla policji i administracji.