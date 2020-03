2 mld zł dla TVP pod znakiem zapytania. Jest ryzyko zwolnień grupowych

2 miliardy zł na TVP zamiast na onkologię to wyraz pogardy dla Polaków - grzmi opozycja. Partia rządząca przekonuje, że to nic nadzwyczajnego, bo rekompensata za osoby zwolnione z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego publicznemu nadawcy się zwyczajnie należy. I sytuacja w onkologii nie ma nic wspólnego z mediami publicznymi. Pracownicy TVP przyglądają się tym przepychankom z nie mniejszymi emocjami. Powód? Liczą się z tym, że część z nich może stracić pracę. Będzie o to na pewno łatwiej, gdy TVP będzie musiało radzić sobie bez sporych pieniędzy.