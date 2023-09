2 mln Polaków odczuje negatywne skutki rosnących płac. Dotarli do rządowych prognoz

Do prognozy Ministerstwa Finansów dotarł "Fakt", który nazywa je "tabelką Morawieckiego". Dokument ten jest podstawą do konstruowania budżetu państwa na 2024 r. i kolejne lata – aż do 2027 r., czyli do końca kolejnej kadencji Sejmu.

Skok składek dla przedsiębiorców

Jak przypomina dziennik, już dziś wiele firm ma problem z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne ze względu na ich wysokość. Wynoszą one obecnie ok. 1418 zł miesięcznie, a jeżeli doliczyć do nich składkę zdrowotną – ponad 1732 zł. W 2024 r. jednak można spodziewać się wzrostu tych stawek, ze względu prognozowany przez rząd wzrost średniej płacy.

To ona bowiem decyduje o wysokości składek. Zgodnie z prognozami w przyszłym roku wyniesie ona 7824 zł. Tym samym w 2024 r. przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc wysyłać przelewy do ZUS-u wyższe o ponad 200 zł miesięcznie (1976,80 zł).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Nie wszystkim równo". Zapytaliśmy emerytów, co sądzą o 14. emeryturze

W kolejnych latach dalszy wzrost składek

To nie koniec, gdyż rządowe prognozy zakładają dalszy wzrost średniej płacy w Polsce. W 2025 r. ma ona wynieść 8374 zł, w 2026 r. – 8873 zł, a w 2027 r. – 9322 zł.

Na prośbę dziennika eksperci Instytutu Emerytalnego wyliczyli, jak w tej sytuacji zmienią się płatności do ZUS-u. Pod uwagę wzięli składki: emerytalną, rentową, dobrowolną chorobową, wypadkową, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz zdrowotną. I tak przedsiębiorcy zapłacą z tego tytułu:

2127,33 zł w 2025 r.;

2254,19 zł w 2026 r.;

2368,16 zł w 2027 r.

Przy przełożeniu tego na roczne kwoty wynika, że w 2023 r. suma rocznych składek wynosi 20790,58 zł. W 2024 r. nastąpi natomiast rekordowy wzrost o prawie 3 tys. zł. Natomiast w 2027 r. wyniosą już niecałe 30 tys. zł (dokładnie 28417,92 zł).

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.