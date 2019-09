20 zł za stronę. Tyle jest w Polsce warta praca magisterska

Z pisaniem na zamówienie prac dyplomowych jest tak, jak do niedawna z "kręceniem" liczników. Jest legalne, o ile go nie wy Usługa "korekty" była legalna, ale nie można było oszukiwać, że samochód ma niższy przebieg. Identycznie jest w przypadku pisania prac: karalne jest jedynie przedstawianie takiej pracy jako własnej, ale można zlecić komuś jej napisanie nie łamiąc prawa.

Tyle, że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku proceder jest nie do udowodnienia. Interes więc się kręci i to praktyczne bez przerwy, bo ci, którzy nie zdążyli obronić się na koniec roku akademickiego, przygotowują się na jesień.

Tysiące ogłoszeń

Ze znalezieniem kogoś, kto napisze nam pracę dyplomową, nie ma najmniejszego problemu. W internecie są tysiące ogłoszeń osób i firm, które chętnie zrobią to za nas. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać "pisanie prac magisterskich na zamówienie". Udając studenta socjologii, który potrzebuje "magisterki" na temat problemów socjalizacyjnych rodzin samotnych matek, odpowiadam na kilka takich ogłoszeń.

Pierwsza wiadomość zwrotna przychodzi już w ciągu kilku minut, a wkrótce później dostaję wiadomości od wszystkich pozostałych osób i firm, do których się zgłosiłem. "Witam, możemy pomóc, wszystko jest zależne od terminu oraz od liczby stron. Zapraszam do kontaktu mailowego" – czytam w jednej z wiadomości. "Oczywiście mogę pomóc w napisaniu pracy. Koszt to 20 zł za stronę. Może Pan odebrać pracę po rozdziale i na bieżąco sprawdzić w antyplagiacie (system do sprawdzania, czy nasza praca nie jest zapożyczona od kogoś innego – przyp. red.)" – brzmi kolejny mail.

Kontaktuję się z osobą, która przedstawia się jako Alicja S. Twierdzi, że zajmuje się tym od… 16 lat. - W razie potrzeby mogę ułożyć propozycję tematu pracy, konspektu, planu, bibliografii, jak też opracować części teoretyczne, analityczne i badawcze do pracy. Realizowałam zlecenia z bardzo wielu dziedzin, dlatego też jestem w stanie pomóc każdej osobie, która zwraca się do mnie z prośbą o pomoc – zachwala swoje usługi. Cena? 15 zł za stronę, poprawki oraz raport antyplagiatowy gratis.

Inni, przed przyjęciem zlecenia, poza tematem, chcą widzieć więcej: czy plan pracy jest gotowy, czy ma ona charakter badawczy, czy poglądowy, a jeśli badawczy, na jakiej zasadzie mają być zbierane dane do analiz, czy dane te zostaną dostarczone, kiedy i w jakiej formie. - Bez tych danych nie jestem w stanie podać orientacyjnej ceny, która zależy od wielu czynników – mówi mi osoba przedstawiająca się jako Anna M.

Ktoś inny dopytuje, ile ma być stron. Mówię więc, że ok. 60-70 z przypisami i bibliografią. "Za całość proponujemy 1500 zł, jeśli na wrzesień, możemy się umówić na pierwszą połowę na koniec czerwca/początek lipca :). Jeśli chodzi o płatność - możemy umówić się na raty. Rozpoczynamy współpracę od wpłaty zaliczki" – odpisuje.

Pakiet usług edukacyjnych

W swoich poszukiwaniach trafiam też do wrocławskiej firmy, która działa w pełni legalnie. Nie na zasadzie adresu mailowego, ale ma swoją siedzibę, normalne biuro obsługi klientów i, co podkreśla, parking dla odwiedzających. Jak to możliwe, że taka firma działa?

Odpowiedź kryje się w pierwszym mailu, jaki dostaję. "Proszę pamiętać, że w świetle prawa wszystkie prace zamawiane w ten sposób, niezależnie, czy od firmy, czy osoby prywatnej, stanowią wzorce prac, a nie służą do podpisania i oddania na uczelni - stanowi to przestępstwo z art. 272 kk. Szczegóły w umowie i warunkach gwarancji" – czytam.

Czym się różni "wzorzec pracy" od pracy? W praktyce tym, czym autentyczny dowód osobisty i prawo jazdy od ich "kolekcjonerskich" wersji. Fizycznie – niczym, ale dodanie tego określenia pozwala na ich legalny obrót. Z umowy (sic!), którą dostajemy do podpisania od wrocławskiej firmy, wynika, że z jednej strony nie możemy z naszej pracy korzystać w sposób niezgodny z prawem, a z drugiej… nie bierze ona odpowiedzialności za to, jeśli tak jednak zrobimy.

Jak to wygląda od strony formalnej? Od razu widać, że mamy do czynienia z profesjonalistami, bo dostajemy szereg formularzy do wypełnienia. Z umowy wynika, że dotyczy ona "pakietu usług edukacyjnych", w skład którego wchodzi "wykonanie opracowania naukowego". Co ciekawe, jest też formularz, w którym określamy nasze szczegółowe oczekiwania, np. czy życzymy sobie badania w typie wtórnym (analiza dokumentów, studium przypadku – case study, analiza aktów prawnych), czy badania pierwotnego (ankieta, wywiad skategoryzowany, wywiad nieskategoryzowany) itd.

Na stronie internetowej jest oficjalny cennik takich usług. Mamy do wyboru cały zakres prac: od zaliczeniowych, poprzez licencjackie, magisterskie aż po doktoraty. Najtańsza praca zaliczeniowa (pow. 15 stron) kosztuje od 300 do 480 zł, a najdroższa jest praca doktorska o objętości pow. 250 stron – od 5 tys. zł do 8 tys. zł. Przewidziany jest również cały system rabatów.

Legalne czy nie?

Jak to możliwe, że jest to legalne? Musimy się przyjrzeć wspomnianemu wyżej art. 272 kk. Mówi on o "podstępnym wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy w dokumencie", za co grozi do 3 lat więzienia. Chodzi tu dokładnie o to, że przedstawiając na uczelni kupioną pracę jako wykonaną samodzielnie, wyłudzamy np. stopień magistra. Ale samo zamawianie i pisanie prac jest całkowicie legalne – karalne jest jedynie posługiwanie się taką pracą jako własną na uczelni. Dlatego policja nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie.

- W tym temacie proponuję zwrócić się z zapytaniem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zbywa mnie insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji.

Co ciekawe, ministerstwo posługuje się inną kwalifikacją prawną.

"Kwestię naruszenia praw autorskich poprzez nieuprawnione wykorzystanie cudzego utworu reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z jej przepisami, za popełnienie omawianego czynu przewidziane są sankcje karne" – czytam w mailu biura prasowego MNiSW.

Interesujące jest tu stwierdzenie "nieuprawnione wykorzystanie cudzego utworu". Czy to oznacza, że w tym wypadku można by było korzystać z cudzego utworu w sposób uprawniony, np. poprzez zawarcie umowy o odpłatnym przeniesieniu praw autorskich?

"Okoliczność posiadania majątkowych praw autorskich do takiej pracy dyplomowej nie ma znaczenia w omawianym przypadku, gdyż nie uprawnia studenta do przedłożenia jej jako pracy własnej, wykonanej samodzielnie" – rozwiewa wątpliwości ministerstwo.

Niewiele w tej sprawie ma do powiedzenia również Parlament Studentów RP. - Nie prowadzimy statystyki związanych z tym zjawiskiem. Mamy jednak nadzieję, że działania przez nas podejmowane zwiększają świadomość studentów dotyczącą nieetyczności takiego postępowania i zachęcają do samodzielnego tworzenia prac dyplomowych – mówi Julia Sobolewska z biura prasowego Parlamentu i również odsyła nas do ministerstwa.

Trudno sobie z tym poradzić

Niezależnie od tego, proceder i tak jest praktycznie nie do wykrycia, z czego ministerstwo, jak się wydaje, w pełni zdaje sobie sprawę.

"Niewątpliwie trudnym zagadnieniem jest udowodnienie braku samodzielności w napisaniu pracy dyplomowej. W takim przypadku niezwykle istotna jest rola promotora (opiekuna pracy dyplomowej). Konsekwentne rozliczanie z postępów w pisaniu pracy przez studenta - w ramach seminarium dyplomowego - pozwala ocenić promotorowi umiejętności analizowania i wnioskowania, a tym samym sprawdzania sukcesywnie samodzielności w jej przygotowywaniu. Ostateczną weryfikacją jest natomiast egzamin dyplomowy, podczas którego komisja ma możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy i znajomości zagadnienia, które jest przedmiotem pracy dyplomowej" – pisze MNiSW.

Tyle tylko, że kontakt promotora z magistrantem jest coraz słabszy - ocenia dr Tomasz Rożek, fizyk i popularyzator nauki znany z nowej edycji programu telewizyjnego "Sonda" czy radiowej Trójki.

- Uczelnie chcą funkcjonować, chcą utrzymać etaty i zarabiać na studentach zaocznych. Od lat obniża się zatem poprzeczkę po to, by przyjmować i przepuszczać nawet ludzi, którzy nie powinni zdawać egzaminów, nie powinni przechodzić kolejnych stopni kształcenia i od lat przymyka się oczy na patologie. W systemie, który przypomina nie rekrutację, tylko raczej polowanie na każdego, kto wyrazi zgodę na wpisanie nazwiska na listę studentów, nie ma szans na pracę indywidualną, na relację mistrz - uczeń, na weryfikację wiedzy i umiejętności. W takim systemie niewielu zależy na tym, żeby sprawdzić, kto jest rzeczywistym autorem pracy naukowej. Czasami nie ma na to nawet możliwości – mówi dr Rożek.

Wracamy do naszej analogii z "kręceniem" liczników. Przez lata, podobnie jak pisanie prac na zamówienie, sama usługa "korekty" licznika była zupełnie legalna. Teraz się to zmieniło. Czy podobne zmiany nie przydałyby się w przypadku pisania prac naukowych na zamówienie? Ministerstwo nie odpowiedziało na moje pytanie, czy są planowane jakieś zmiany w prawie w tym zakresie.

- Przyzwyczailiśmy się, że naukowcem, człowiekiem z tytułami może być każdy. Moim zdaniem nie może i nie powinien. Literki przed nazwiskiem powinny coś oznaczać. Coś, czyli nie tylko pewien zasób informacji i umiejętności, ale także pewną postawę życiową. Niestety nie zawsze to oznaczają i mam wrażenie, że coraz mniejszej grupie to przeszkadza – podsumowuje dr Tomasz Rożek.

