Szykujcie się, bo zaczyna kołysać naszym przemysłem. Zaraz gospodarka wyhamuje. Oto dowód

Przypomnijmy, że polski przemysł zaliczył ostre hamowanie. Produkcja spadła w rok o 1,3 proc. wobec spodziewanego przez ekspertów wzrostu. To już drugi ujemny wynik (w odniesieniu do dynamiki) produkcji przemysłowej w tym roku. Co to oznacza? Po prostu produkujemy mniej niż dotychczas. A to sytuacja nie wróżąca niczego dobrego.