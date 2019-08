Soroczyński z KIG: Wzrost PKB w 2020 r. spowolni po 4,3-4,4% w 2019 r.

"Przełoży się to na wzrost w całym II półroczu na poziomie 4,2-4,3% i około 4,3-4,4% w całym roku 2019" - powiedział Soroczyński w rozmowie z ISBnews.

"Wypada podkreślić, że wyniki te wciąż pozostawać będą powyżej tego, co uznane powinno być za typowe dla gospodarki na naszym poziomie rozwoju, czyli tempa z przedziału 3-3,5%" - dodał.

Główny ekonomista KIG opiera swoje "umiarkowanie optymistyczne" prognozy na fakcie, że polską gospodarkę wciąż stymuluje do wzrostu kilka istotnych czynników, które się wzajemnie uzupełniają, a wygaśnięcie jednego silnika, nie doprowadzi go gwałtowanego spowolnienia gospodarczego.

Jeśli chodzi o przyszły rok, Soroczyński uważa, że będzie to okres obarczony "sporą dawką ryzyka".

"Najwięcej w przestrzeni publicznej dyskutuje się o sprawach globalnych. Tu prym wiodą możliwe totalne wojny handlowe 'wszystkich ze wszystkimi', a zaraz po nich uwagę koncentrują ryzyka konfliktów zbrojnych - i to na teatrach działań coraz bliższych Zachodowi" - powiedział ekonomista.

"Jesteśmy w okresie przedwyborczym, a rok 2020 będzie pierwszym po okrzepnięciu sytuacji po wyborach. Zazwyczaj to wtedy realizowane są liczne pomysły na 'ulepszenie i przemianę' gospodarki. Wprowadzenie owych pomysłów w życie może być bardzo dotkliwe dla części firm - mogą one wymusić nowe obowiązki, nowe daniny, podnieść koszty działalności, wprowadzić ograniczenia możliwości działania, itp." - wymienił.

"Materializacja części z owych ryzyk, a nawet tylko spadek nastrojów związany z ich istnieniem, może przełożyć się na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej licznych firm, skokowe zmniejszenie poziomu zapasów, a w konsekwencji spadek zamówień na dobra potrzebne do dalszej produkcji. W efekcie spowoduje to wypadnięcie z rynku części firm, które nie będą w stanie sprostać temu wszystkiemu" - stwierdził.

"Trudna sytuacja na świecie niesie też szanse. Kontynuowane może być przenoszenie części operacji gospodarczych z Europy Zachodniej do Polski. Kilka ostatnich kwartałów to prawdopodobnie czas intensywnego przenoszenia takich operacji z Niemiec do Polski" - wskazał.