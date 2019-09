3 tony śniętych ryb. To może być początek końca Jeziora Koskowickiego

Jak się okazuje, to niejedyny taki przypadek na Dolnym Śląsku. Wysycha także Jezioro Koskowickie koło Legnicy. Lustro wody obniżyło się o ok. 70 cm, a ubiegłotygodniowe upały i sinice dokończyły dzieła zniszczenia. W jeziorze zabrakło tlenu i ryby zaczęły zdychać.

- Przy sinicach i upałach to za mało, by przeżyły to ryby. Boimy się najgorszego. Trudno powiedzieć, ile jeszcze ich wypłynie - dodaje.

Zupa szczawiowa

Jak mówi prezes Kotwicy, 3 tony śniętych ryb na brzegu to także efekt działania rolników - nawozy z okolicznych pól spływają do jeziora i "karmią" sinice, które gęstym kożuchem pokryły lustro jeziora.

- To wygląda jak zupa szczawiowa, a nie woda jeziora w rezerwacie przyrody, który tu wyznaczono. Tego jest tak dużo, że gdy wysycha na słońcu, to tworzy skorupę, po której bez problemu chodzą ptaki - Mówi Ból.

Jezioro Koskowice jest położone na terenach należącym do Skarbu Państwa. Jednak to właśnie PZW, jako zarządca jeziora je zarybia. Wszystko to ze składek członkowskich, których jednak brakuje, by radzić sobie z taką suszą.