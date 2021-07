44 tys. mikroinstalacji OZE w pół roku. Tauron chwali się nowymi mocami

Tempo przyrostu mocy z OZE nie spada. Dynamiczny wzrost, który zaczął się kilka lat temu jeszcze przyspieszył. Dla porównania - w pierwszym półroczu ub. roku Tauron przyłączył do sieci 34,6 tys. takich instalacji, a ich łączna moc wynosiła 235 MW.

Mikroinstalacje z definicji nie przekraczają mocy 50 kW. Zatem za ten przyrost głównie odpowiadają osoby prywatne. W ostatnich pięciu latach liczba takich instalacji rośnie skokowo - z ponad 4 tys. w roku 2017 (o łącznej mocy 24 megawatów), poprzez ponad 8 tys. (o łącznej mocy blisko 50 megawatów) w roku 2018 i przeszło 30,4 tys. w roku 2019 (o mocy 206 MW) do 97,7 tys. w roku 2020 (o łącznej mocy 658 MW).

Od 2017 r. Tauron przyłączył już do sieci energetycznej ok. 200 tys. mikroinstalacji, głównie fotowoltaicznych. Tak duży przyrost może być niejako klęską urodzaju. Konieczne jest odpowiednie dostosowywania sieci energetycznej. Tauron, by przeciwdziałać problemom przygotował poradnik.