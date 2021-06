Fotowoltaika sąsiedzka na dachu bloku. W Polsce to niemożliwe, w Europie wspierane

W tym systemie brakuje czegoś pomiędzy, czego UE oczekuje - grupy małych producentów, którzy - jednocząc siły - mogą efektywniej produkować prąd dla siebie i nawet na tym zarabiać. Brzmi jak bajka? Niekoniecznie, bo to realny scenariusz realizowany w krajach Europy.

W 1991 zaledwie kilkadziesiąt osób zrzuciło się na modernizację młynów wodnych, by czerpać z nich energię. Przepisy były elastyczne i spółdzielnia ruszyła z kopyta. Teraz zapewnia prąd blisko 60 tys. ludzi, którzy wybili się na energetyczną niepodległość.

Przepisy, przepisy, przepisy

Na drugim biegunie wielkości jest niemiecka wspólnota ze wsi Jühnde. Powstała w 2005 r. i liczy 200 członków. Energię pozyskuje z biomasy, biogazu i fotowoltaiki. Szacuje się, że każde gospodarstwo oszczędza ok. 750 euro (3,4 tys. zł) rocznie. Jej członkowie zarabiają też na sprzedaży nadwyżek - łącznie ok 700 tys. euro rocznie (3,2 mln zł). Aż chciałoby się do wspólnoty. Prawda?