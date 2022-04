5 największych przejęć w branży technologicznej. Zakup Twittera przez Muska jest na 3. miejscu

1. Microsoft przejmuje Activision Blizzard za 68.7 mld dolarów

W styczniu 2022 r. Microsoft sfinalizował zakup giganta branży gier wideo Activision Blizzard za 68,7 miliarda dolarów. Amerykański gigant zapewnił sobie tym prawo do takich marek gier jak Call of Duty, World of Warcraft i Overwatch. Microsoft rywalizuje z Sony na polu konsol;