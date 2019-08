500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Ważne informacje dla emerytów i rencistów

Umiarkowany pośpiech jest wskazany przy wnioskowaniu o dodatek w kwocie 500 zł dla dorosłej osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, w tym emerytów i rencistów. Świadczenie naliczane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Z dodatku pierwotnie miało skorzystać 300 tys. osób, jednak Senat zaakceptował poprawki zgłoszone przez PiS, które podnoszą limit dochodowy z 1100 zł do 1600 zł. Dlatego programem objętych zostanie łącznie ok. 850 tys. osób. W tym roku można zyskać maksymalnie 1500 zł (przy założeniu, że wnioskujący zmieści się w limicie, jeśli nie - świadczenie będzie pomniejszone). Wnioski trzeba składać w ZUS-ie, w przypadku rolników - w KRUS-ie, a osoby z mundurówki składają wnioski do zakładów emerytalno-rentowych.