500+ na każde dziecko już od lipca. Prezydent podpisał ustawę

- Jeśli na koniec prezydentury będę mógł usłyszeć od polskiej rodziny, że żyje im się bezpieczniej, lepiej, żyje wygodnie, to uznam, że główny cel, który sobie postawiłem został osiągnięty. Dziękuję, że mogłem tę ustawę dziś podpisać. Dziękuję, że kolejne budżetowe trafią do polskich rodzin wychowujących dzieci - powiedział Andrzej Duda po podpisaniu programu.

Prezydent stwierdził, że pomoc rodzinomn z dziećmi "to jeden z wielkich obowiązków państwa". - Program 500+ zrrewolucjonizował życie polskiego społeczeństwa. Jeśli spojrzymy na statystyki dot. ubóstwa, to zobaczymy, że spadło o 90 proc. To nie jest jałmużna, to jest udzuał państwa w wychowaniu dzieciu, które są dobrem narodowym - mówił prezydent.