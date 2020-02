500+ nie będzie waloryzowane. Rząd poszuka innego sposobu, by rodziło się więcej dzieci

- Pracujemy nad polityką demograficzną, a konkretnie nad strategią demograficzną - mówiła we wtorek rano minister. - Aktualnie resort prowadzi badania, które pokażą, jakie są potrzeby, aby młodzi ludzie podejmowali decyzje, by rodziło się więcej dzieci w małżeństwie - wyjaśniła Marlena Maląg.

W 2018 roku urodziło się 388 tys. dzieci – to spadek o 14 tys. w porównaniu z 2017 roku. Rząd przekonuje, że gorszy wynik dzietności jest spowodowany malejącą liczbą kobiet w wieku rozrodczym. W sprawozdaniu wysłanym do Sejmu wytłumaczono, że w 2018 roku liczba kobiet w wieku 15-49 lat wyniosła ok 9 mln i jest mniejsza o ok. 65 tys. w porównaniu z 2017 roku.