500 plus na pierwsze dziecko przyjęte przez Sejm

W Sejmie odbyła się burzliwa dyskusja na temat zmian w sztandarowym projekcie PiS. Minister Rafalska przekonywała o tym, że program 500+ to filar wsparcia rodzin w Polsce, który zlikwidował problem biedy. - Bieda mieszkała na wsi i w małych miasteczkach i miała twarz dziecka. Już tak nie jest – mówiła minister pracy.

Opozycja przypominała, że to posłowie PiS odrzucili wniosek PO o rozszerzenie programu na pierwsze dzieci. Ryszard Petru zapowiedział, że zagłosuje nad odrzuceniem projektu, bo rozwiązania w niej zawarte to „droga Gierka i rozdawnictwo, które kończy się zawsze bankructwem”. Zaproponował wprowadzenie progu dochodowego, który pozbawiłby świadczenia osoby najbardziej zamożne.

- Zwykle potrzeby najbardziej bliskie naszej rzeczywistości wypierają te, które mają długi horyzont. Program "Rodzina 500+" ma służyć dzietności, ma poprawić demografię Polski. Tworzy plan dla długofalowego rozwoju Polski - mówił premier Mateusz Morawiecki , podpisując list przekazujący projekt ustawy do Sejmu.

Świadczenie obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia. Pieniądze nie są przyznawane automatycznie, a na wniosek. Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca.

- Będzie to wniosek uproszczony, bo część danych wypada z tego wniosku, znika kryterium dochodowe. Jak złożymy wniosek internetowy, będzie on szybciej dostarczony i jest szansa, że szybciej rozpatrzony - radziła rodzicom minister Elzbieta Rafalska.

Z programu po zmianach skorzysta 6 mln 800 tys. dzieci. Rodzina 500 plus to najbardziej kosztowny z pomysłów socjalnych rządu PiS. Rocznie kosztuje budżet państwa około 20 mld zł. Rozszerzenie programu na pierwsze dziecko bez warunków dochodowych zwiększy te koszty istotnie, do około 40 mld zł rocznie.