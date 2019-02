500 plus na pierwsze dziecko. Wypłaty ruszą 1 lipca 2019 r.

Wprowadzenie programu 500 plus już od pierwszego dziecka to najgorętsza zapowiedź, która padła na sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Wypłaty mają ruszyć 1 lipca 2019 r. Jak zapewnił prezes partii, a po nim powtórzył premier, świadczenia będą wypłacane bez kryterium dochodowego.

Według naszych wyliczeń, koszt takiego rozwiązania to około 20 mld zł. Łącznie zatem świadczenie 500 plus będzie kosztowało budżet rocznie ponad 40 mld zł. Według Elżbiety Rafalskiej , te pieniądze stanowią „koło napędowe polskiej gospodarki”.

- Program przyniósł rozwój usług. To są pieniądze, które pobudzają rynki lokalne, a przecież część wraca do budżetu w postaci VAT. 500+ to też poprawa dzietności polskich rodzin, to ich lepszy dobrostan. Można długo wymieniać sukcesy tego programu - tłumaczyła.