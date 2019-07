500 plus przez PKO BP. Jest prawie 200 tys. wniosków

Przed 17:00 bank poinformował, że już ok. 137 tys. jego klientów zdążyło wysłać wniosek. Oznacza to, że w ciagu trzech godzin liczba to urosła o niemal 60 tys. osób.

Tymczasem minister pracy, rodziny i polityki społecznej, Bożena Borys-Szopa, że jest już łącznie pół miliona złożonych deklaracji. Wygląda na to, że co drugi elektroniczny dokument został wypełniona przez klienta banku PKO BP.

We wtorek może zostać przekroczona bariera 1 miliona wniosków: - Gdy tak się stanie, na pewno to ogłoszę - deklarowała szefowa resorty rodziny, pracy i polityki społecznej.

Szacuje się, że po rozszerzeniu programu na pierwsze dziecko i usunięciu kryterium dochodowego, ze świadczenia "500 plus" skorzysta ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej, niż do tej pory.