Pół miliona po 500 plus. Lawina wniosków po świadczenie na pierwsze dziecko

Polacy wzięli sobie do serca słowa, by nie zwlekać z wypełnianiem wniosków w programie "Rodzina 500 plus". Przed 21:00 było już pół miliona deklaracji. To oznacza, że od 14:00 - gdy podawano ostatni rezultat - wpłynęło dodatkowe 100 tys. wniosków.

- To jest inwestycja w rodzinę. Nawet jeśli ktoś tych pieniędzy nie potrzebuje, to na pewno je dobrze spożytkuje. Np. wysyłając na korepetycje czy dodatkowe zajęcia z języka. Nie mamy żadnych niepokojących danych, z których wynikałoby, że rodzice źle wydają pieniądze z "500 plus" - mówiła w TVPInfo minister Borys-Szopa.

Jak dodała, we wtorek może zostać przekroczona bariera 1 miliona wniosków: - Gdy tak się stanie, na pewno to ogłoszę - deklarowała szefowa resorty rodziny, pracy i polityki społecznej.

Szacuje się, że po rozszerzeniu programu na pierwsze dziecko i usunięciu kryterium dochodowego, ze świadczenia "500 plus" skorzysta ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej, niż do tej pory

Obejrzyj: Minister Emilewicz złoży wniosek o 500+. "Dorównujemy do europejskiej średniej"

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące