500 plus. "Są samorządy, które nie zrobiły żadnej wypłaty"

- To przerosło nasz oczekiwania. 50 proc. wniosków zostało złożonych internetowo. Stajemy się Polską cyfrową – powiedziała w TVP Info minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Bożena Borys - Szopa.

Przypomnijmy, od lipca, gdy wystartował rozszerzony program 500 plus, złożono 2 mln 370 tys. wniosków online. Rok temu było to 260 tys. Jeśli chodzi o skalę środków to łącznie do tej pory jednostki samorządu wypłaciły rodzinom 125 mln zł.

- Dostajemy jednak sygnały, że niektóre samorządy wciąż nie wypłaciły ani złotówki. Dlatego apeluję, aby pieniądze szły szybciej. Zależy nam na tym, aby samorządy podjęły decyzję o częstszej wypłacie niż raz w miesiącu - tłumaczyła Borys - Szopa.

Obejrzyj: Nowe podatki w Polsce. "Rząd szuka pieniędzy na 500+"

Minister argumentowała to tym, że wakacje są czasem, gdy wydatki rodzin są większe. - Pomóżmy tym rodzinom, aby spędziły wakacje tak, jak sobie wymarzyły - dodała członkini rządu.

Borys - Szopa odniosła się też do wyników badań o tym, na co Polacy wydają 500 plus. Jeden z banków poinformował, że niemal połowa respondentów deklaruje, że pieniądze z rządowego programu chce wydać na zajęcia pozalekcyjne i kursy językowe dla swoich dzieci.

- W Wieliczce usłyszałam, że pewna mama odkłada dla syna, aby w przyszłości zrobił prawo jazdy i kupił auto. To budujące, że tyle rodzin chce inwestować w swoje dzieci. Te pieniądze pozwalają patrzeć inaczej na przyszłość sowich dzieci. Mamy sygnały o rodzinach, które wyszły z zadłużenia – zaznaczyła minister rodziny.

Uprawnionych do świadczenia z programu 500 plus jest 4 mln 400 tys. rodzin. Szacuje się, że w przyszłym roku trafi do nich łącznie 40 mld zł.

