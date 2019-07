500+ wypłacane od lipca. Jak zainwestować, żeby zyskać

W lipcu ruszyły wypłaty 500 zł na pierwsze dziecko. Statystyki pokazują, że w dużej części pieniądze są wydawane na bieżące potrzeby. Co jednak, gdy chcemy zaoszczędzić, by w przyszłości móc sfinansować choćby zakup mieszkania dla dziecka? Teoretycznie sposobów jest wiele, ale nie wszystkie się opłacają.

- Najważniejsze, żeby nie trzymać gotówki w przysłowiowej skarpecie lub na nieoprocentowanym koncie w banku - podkreśla Jarosław Sadowski, ekspert rynku finansowego Expander Advisors. Wskazuje, że przy obecnym wzroście cen, należy zadbać, by inflacja nie zjadała naszych oszczędności.

Przypomnijmy, że ostatnie dane GUS pokazują wzrost cen rok do roku na poziomie 2,6 proc. Na początku przyszłego roku średnio podwyżki przekroczą 3 proc., a mogą sięgać nawet 4 proc .

- Przeciętne oprocentowanie w bankach to około 1,5 proc. Dla nowych klientów zdarzają się oferty rzędu 4 proc. Dobrze szukając można pod pewnymi warunkami uzyskać na koncie oszczędnościowym czy lokacie do 3 proc. - wskazuje ekspert Expandera.

Obligacje na lata

Zdecydowanie korzystniejsze pod względem oprocentowania są obligacje skarbowe. Pożyczając państwu pieniądze, możemy mieć pewność, że zawsze zarobimy więcej niż wynosi inflacja. Oprocentowanie jest wyliczane co roku według wzoru: inflacja + marża. W zależności od tego na jak długo będziemy chcieli zamrozić pieniądze w obligacjach (4, 6, 10 lub 12 lat) dodatkowy zysk ponad inflację wyniesie od 1,25 do 2 proc.

Dla osób pobierających świadczenie 500 plus Ministerstwo Finansów przygotowała specjalne obligacje rodzinne. W porównaniu do zwykłych obligacji indeksowanych inflacją dają zarobić od 0,25 do 0,75 pkt. proc. więcej.