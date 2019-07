500 plus. Większość rodziców chce wydać pieniądze na edukację

Zaledwie co piąta osoba, która wzięła udział w badaniu Santander Consumer Banku, zamierza przeznaczyć środki z rządowego świadczenia na bieżące potrzeby. Niemal połowa (42 proc.) przekaże 500 plus na zajęcia pozalekcyjne i dzieci i naukę języków obcych.

Co więcej, ponad 40 proc. ankietowanych złożyło już wniosek o 500 plus, a ponad połowa (53 proc.) ma to w planach. Dodano, że niespełna 3 proc. rodziców nie ma zamiaru korzystać z tego programu.