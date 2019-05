500+ po nowemu. Decyzja mailem, wypłata z wyrównaniem. Co jeszcze się zmieni?

W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy regulującej świadczenie Rodzina 500+. To już pewne: od lipca pieniądze będą przyznawane na każde dziecko, a nie jak dotychczas, tylko na drugie (wyjątkiem były rodziny, w których jest bardzo niski dochód na osobę).

Od lipca 500 zł będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Przestanie obowiązywać jakiekolwiek kryterium dochodowe. Świadczenie będzie należeć się każdej rodzinie posiadającej dzieci, bez względu na jej dochody.

W jaki sposób teraz wnioskować o pieniądze i w jakim terminie należy to zrobić?

W 2019 roku wnioski będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku w lipcu/sierpniu oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Kto złoży wniosek we wrześniu, otrzyma świadczenie, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Jeśli rodzic złoży wniosek w październiku, dostanie świadczenie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. – ale z wyrównaniem jedynie od października.

Spokój do 2021 r.

Terminy zbiegały się ze składaniem wniosków o inne świadczenia, jak dodatek 300+ czy świadczenia alimentacyjne. Przez to urzędnicy byli zasypywani wnioskami, dłużej trwało ich rozpatrywanie, a prace kumulowały się w drugiej połowie roku.

Ważna zmiana przy okazji rozszerzenia programu 500+ o każde dziecko to również zmiana okresu rozliczeniowego. Co to oznacza w praktyce? W skrócie - spokój aż do 2021 r. Dlaczego? Wprowadzenie przepisów wymaga dodatkowego czasu.

Od 2021 roku będzie obowiązywał okres od 1 czerwca do 31 maja. Za to wnioski będzie można składać już od 1 lutego (przez internet) oraz od 1 kwietnia (dodatkowo w formie papierowej – pocztą lub w danym urzędzie).

Dla przykładu, wniosek złożony do końca września 2019 r. oznacza przyznanie wypłat aż do 31 maja 2021 r. Nie oznacza to jednak, że można nie robić nic aż do czerwca 2021 r. By zachować ciągłość wypłat, trzeba ponownie złożyć wniosek po 31 stycznia 2021 r.

Pieniądze na jedynaka

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Co jeszcze się zmieni w świadczeniu?

Dotychczas samotny rodzic, który chciał otrzymać świadczenie musiał złożyć oświadczenie, że wystąpił o alimenty od ojca lub matki dziecka. Było to ogromne utrudnienie dla wielu rodziców, którzy albo umówili się z dawnym partnerem, że en będzie przekazywał co miesiąc określoną sumę (a więc pominęli sąd), albo, i to zdarza się częściej, nie są w stanie ustalić miejsca pobytu drugiego rodzica i w rezultacie nie mogą wystąpić o alimenty.

Nowelizacja wprowadza w tym miejscu bardzo istotną zmianę: samotny rodzic nie będzie musiał już dostarczać dokumentu potwierdzającego, że wystąpił o alimenty na dziecko od drugiego rodzica.

Decyzja przyjdzie mailem

W myśl obecnie obowiązujących przepisów postępowanie w sprawie przyznania 500 plus kończyło się wydaniem oficjalnej decyzji administracyjnej, która przesyłana była listem poleconym. Po nowelizacji decyzja o przyznaniu świadczenia – lub odmowie będzie przekazywana mailem. Odbiór osobisty nadal będzie możliwy. Jeśli rodzic z jakiegokolwiek powodu nie odbierze decyzji, ie będzie to miało wpływu na wypłatę świadczenia.

Nowa treść ustawy wydłuża z miesiąca do trzech czas na złożenie wniosku o pieniądze po pojawieniu się dziecka na świecie.

Inwestycja, nie koszt

Według szacunków resortu pracy po zmianach z programu skorzysta niemal 7 mln dzieci. - Program nie jest kosztem, nie jest wydatkiem, ale jest inwestycją. Inwestycją w polskie dzieci - mówiła podczas podpisania nowelizacji ustawy była premier Beata Szydło.

