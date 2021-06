500+. Startuje nowy okres świadczeniowy w programie. Musisz złożyć wniosek

Rodzice w 2021 r. muszą złożyć wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Wszystko dlatego, że prawo do świadczenia będzie ustalane na nowo na okres od 1 czerwca tego roku do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Aktualnie uprawnionych do świadczenia jest 6,6 mln dzieci. Z danych MRiPS wynika, że zdecydowana większość rodziców złożyła już wnioski. Ponad 3 mln 380 tys. wniosków złożono za pośrednictwem kanałów elektronicznych. W kwietniu, kolejne ponad 562 tys. wniosków złożono w gminach w formie papierowej.

Należy pamiętać, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne było złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy do końca kwietnia br.

Świadczenie "500 plus" przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.