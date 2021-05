Była minister od 500+ ujawniła swoją emeryturę. Pokaźne świadczenie Elżbiety Rafalskiej

Jak podaje "Super Express", z oświadczenia majątkowego Elżbiety Rafalskiej wynika, że w 2020 roku pobrała 58 tys. 713 zł emerytury, co daje blisko 4900 zł miesięcznie. Średnia emerytura w Polsce to 2500 zł, jest to więc prawie dwa razy tyle. Porównując to z najniższą emeryturą, która wynosi 1250 zł, to blisko cztery razy więcej.