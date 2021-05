Kolejna grupa wykluczona. Te pary pieniędzy nie dostaną. PiS mówi "nie"

tomekk 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

wciąż dzielimy społeczeństwo na lepszych i gorszych. Gej? Zaraza. Kobieta która nie chce urodzić smiertelnie niedorowzinietego dziecko ktore umrze po kilku miesiącach? Kryminalistka. Nie wierzący ? Lewactwo i zdrajca. Nie chce związku małzenskiego tylko mieszka jako para? Gorszy sort któremu nie nalezy sie pomoc. Wiecie co? Jak wejdie obce wojsko to broncie sobie takiej Polski sami. A my , ci gorsi bedziemy kombinować jak nie placic na was podatkow, a w razie W bedziemy w pierwzym samolocie na zachód. Skoro Polska uwaza nas za gorszych, to niech ci "lepsi" się poswięcają do jej obrony.