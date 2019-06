ceny Jacek Frączyk 2 minuty temu

500+ to już nawet 264+. Efekt placka ziemniaczanego

Ceny żywności rosną w zastraszającym tempie. Dla rodzin, które znaczną część dochodów wydają na jedzenie, może to powodować trzęsienie ziemi w domowym budżecie. Szczególnie widać to na... ziemniakach i cebuli. Te niegdyś tanie warzywa awansowały prawie do grona towarów luksusowych.

Podziel się Dodaj komentarz