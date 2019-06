Inflacja wyższa niż podawano. Ceny schabowego biją kolejne rekordy

Rzut oka na to jakie towary drożały najbardziej wskazuje, że najważniejszych przyczyn wzrostu trzeba szukać poza granicami Polski, ale i w podwyżkach wynagrodzeń ludzi zbierających warzywa i owoce. Wiodącą rolę miały ceny żywności.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w maju o aż 5 proc. rok do roku i to główny powód przyśpieszenia inflacji. W porównaniu z i tak już drogim kwietniem poszły w górę o jeszcze 1,4 proc.

Głównym pociągowym jest wciąż wieprzowina, czyli podstawowe w polskiej kuchni mięso. Zdrożała o 4,1 proc. w maju i rok do roku trzeba za nią płacić o 12,1 proc. więcej.

Wegetarianie też dostali mocno po kieszeniach

Jak podaje GUS mięso to drugi po warzywach powód przyśpieszenia inflacji i dodało 0,12 pkt. proc. do 2,4-procentowej inflacji. Gdyby nie niski wzrost cen mięsa wołowego (o 1,8 proc. rdr), to byłoby gorzej. Mięso drobiowe poszło w górę o 5 proc. w ciągu roku.