62 proc. Polaków za budową elektrowni atomowych. "Przepracowaliśmy traumy"

We wtorkowo-środowym wydaniu "Super Expressu" opublikowano sondaż Instytutu Badań Pollster, w którym zapytano badanych, czy są za budową elektrowni atomowych w Polsce.

Większość Polaków za atomem

" Po pierwsze traumy związane z Czarnobylem, czy Fukushimą zostały już przepracowane . Po drugie, zdajemy sobie sprawę, że w dobie transformacji energetycznej, atom jest konieczny, żeby zapewnić bezpieczny proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej" - powiedział, cytowany w artykule.

Atom w Polsce

Pierwszy blok jądrowy ma powstać do 2033 r. Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej kolejne bloki miałyby powstawać co dwa lata do 2043 r