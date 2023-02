79 małych reaktorów jądrowych od Orlenu. Obajtek: przyspieszamy

Daniel Obajtek przekazał w środę, że projekt budowy małych reaktorów w Polsce jest "mocno przyspieszany" w obliczu rozpoczęcia prac nad budową elektrowni z reaktorem BWRX-300 w Kanadzie . - Widzimy jak szybko działa strona kanadyjska, że już dwa tygodnie temu wybrała firmy do wykonania tych inwestycji - mówił prezes Orlenu na konferencji prasowej.

Inwestycje zrealizuje w naszym kraju spółka Orlen Synthos Green Energy, utworzona przez państwowy PKN Orlen i spółkę Synthos Green Energy należącą do Michała Sołowowa.

Orlen wchodzi w mały atom

Kanadyjczycy budują reaktor BWRX-300

Pod koniec stycznia cztery firmy podpisały kontrakt, który ma prowadzić do budowy i uruchomienia w Kanadzie do końca 2028 r. pierwszego na świecie reaktora jądrowego BWRX-300. To takie jednostki chcą budować w Polsce Orlen i Synthos.