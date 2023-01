PKN Orlen odpowiada. "Polska nie straciła kontroli nad Rafinerią Gdańską"

Spółka PKN Orlen odniosła się do publikacji TVN24 i reportażu: "Tak Polska straciła kontrolę nad rafinerią w Gdańsku".

Koncern uzupełnił, że w ściśle określonych sprawach wymagane jest współdziałanie obu wspólników, co jest rozwiązaniem zgodnym z powszechnie uznanymi standardami rynkowymi w przypadku spółek joint venture. " Jest oczywiste, że członkowie organów spółki, niezależnie od tego przez którego z udziałowców zostali wskazani, z mocy prawa nie mogą szkodzić jej interesom, a w szczególności doprowadzić do paraliżu jej działalności " - napisano.

"Opublikowane materiały miały charakter jawny"

Zwrócono uwagę, że zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, r ejestr jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych i akt rejestrowych podmiotów wpisanych KRS . Tworzenie wokół tych dokumentów atmosfery sensacji i tajemnicy jest manipulacją. Manipulacją jest również próba legitymizowania na tej podstawie innych rzekomych dokumentów "ujawnionych" w programie "Czarno na Białym" .

Prawo dostępu do informacji przez PKN Orlen, w tym na potrzeby audytu, jest to wprost zagwarantowane w Akcie założycielskim spółki (§ 20 ust. 1): "Każdy Wspólnik może uzyskać dostęp do informacji o działalności Spółki, w tym na własny koszt przeglądać i sporządzać kopie wszelkich ksiąg, rejestrów, rachunków i dokumentów dotyczących działalności i spraw Spółki, w szczególności w celu przeprowadzenia audytu i sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami rachunkowości danego Wspólnika lub jego podmiotów powiązanych" - czytamy w oświadczeniu.