7 tys. zł mandatu dla Polaków na Słowacji? W ambasadzie zaprzeczają. "Odebrałam ze 150 telefonów"

Zgodnie z tą informacją, jeśli Polacy przekroczą ten czas, muszą posiadać test na koronawirusa z negatywnym wynikiem. Brak takiego testu może skutkować mandatem w wysokości do 1600 euro, czyli ponad 7 tys. zł.

150 telefonów do 11

Jak się okazało, ambasada RP w Bratysławie wprost nie nadąża z udzielaniem odpowiedzi na ten temat. Trudno się tam dodzwonić, a jedynie nieformalnie udaje nam się uzyskać informacje, że to nieprawda.

- Odebrałam ze 150 telefonów do 11, już boli mnie gardło. To nieprawda, ale proszę dzwonić do sekretariatu, tam powinni pomóc. Ja nie mogę oficjalnie udzielać takich informacji - słyszę w wydziale konsularnym polskiej ambasady.