750 zł za balkon. Absurdalna oferta wynajmu

"To jest pokój z balkonu, za który podana jest cena 750, co stanowi blisko 1/4 średniej krajowej, której student ( z racji tego, że jest studentem) i tak nie zarabia. To ogłoszenie reprezentuje wszystko co najgorsze we współczesnym biznesie wynajmowania mieszkań w Polsce. Próba zrobienia kokosów na 40 metrowym mieszkaniu, ścianki działowe z papieru i wysoki standard z Ikei Jeżeli nie będziemy protestować, to znaczy, że się na to zgadzamy. Wynajem mieszkania to jest usługa, zobowiązanie a nie relacja Pan i niewolnik, który ma się cieszyć, że łóżko zmieściło się do wnęki" - czytamy w kolejnym komentarzu.