800 plus a wzrost inflacji. Premier odpowiada na zarzuty

Prezes Jarosław Kaczyński kilka miesięcy temu przyznawał, że waloryzacja 500 plus do 700 plus jest niemożliwa, bo to działanie proinflacyjne. Zapytano więc premiera, co się zmieniło, że PiS na czele z prezesem zmienił zdanie.

800 plus. Jak wpłynie to na inflację

Miesiąc po miesiącu inflacja będzie spadała. W końcówce roku będzie w mocnym trendzie spadającym - odpowiedział premier Mateusz Morawiecki.

- Podwyższenie programu 500 plus do 800 zł to koszt ok. 24 mld zł, czyli ok. 0,7-0,8 proc. PKB - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Inne zdanie ma wielu ekspertów. Tuż po ogłoszeniu obetnicy wyborczej wielu ekonomistów zwracało uwagę na koszty waloryzacji 500 plus i podkreślało, że wpłynie to na utrzymującą się wysoką inflację.

- Podniesienie 500 plus do 800 plus spowoduje "dosypanie" pieniędzy na rynek, gdzie nawis inflacyjny (nadmierne zasoby pieniężne ludności - przyp. red.), wynoszący dzisiaj około 300 mld złotych, zwiększy się o kolejne 30 mld zł - zaznaczył w rozmowie z money.pl były członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Marian Noga.

"Ludzie się cieszą, a to znaczy, że wysoka inflacja zostanie z nami na lata" - napisała na Twitterze Alicja Defratyka, ekonomistka i autorka projektu ciekaweliczby.pl

800 plus. PiS obiecuje waloryzacje sztandarowego programu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę na konwencji programowej partii zapowiedział, że od stycznia 2024 roku Polacy otrzymają nie 500 zł na dziecko, 800 zł.

- Dzięki polityce prorodzinnej mamy ogromną redukcję ubóstwa, zwłaszcza skrajnego. Dokonaliśmy w polityce rodzinnej rewolucji kopernikańskiej, bo wszystko, co robimy, służy rodzinie i myślę, że to widać - przekonywał na poniedziałkowej konferencji prsowej premier Mateusz Morawiecki.

Skąd rząd weźmie na to pieniądze? - To jest obliczone. Były konsultacje i z Ministerstwem Finansów, z panem premierem, budżet jest na to gotowy - zapewniał w Programie Trzecim Polskiego Radia sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Obecnie świadczenie wychowawcze jest wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 Plus na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

