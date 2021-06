Podwyżki stóp. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń: "jest jeszcze za wcześnie"

Po tym, jak inflacja w maju wyniosłą 4,8 proc. , a średni poziom cen w Polsce wzrósł w skali roku najbardziej od prawie dekady, nasiliły się oczekiwania co do podwyżki stóp procentowych. Prawie zerowe stopy procentowe, jakie mamy obecnie w Polsce, sprzyjają bowiem wzrostowi cen.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w środę nie tylko nie podniosła stóp (co akurat było do przewidzenia), ale też w komunikacie po posiedzeniu nie dała żadnego sygnału, że do takiej podwyżki mogłoby dojść w kolejnych miesiącach.