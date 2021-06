Stopy procentowe. Komunikat RPP rozczarował

mf5 2 godz. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Ekonomiści to nieuki jeżeli twierdzili że stopy procentowe RPP podniesie. To jest scenariusz dla całego zachodu i jest zakaz podnoszenia. Stopy podniosą jak już inflacja będzie jechała 200km/h A wtedy będzie to albo od razu 5% albo co miesiąc o 1% i będzie bolało bo nawet gdyby dzisiaj podnieście o 0,25% nic by to nie zmieniło obywatele nawet nie wiedzą w 80% o co tu chodzi INFLACJA ma być bo jest potrzebna rządom aby zaleczyć syfa długu pudrem