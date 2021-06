W tym tygodniu ważna decyzja dla naszych portfeli. Co zrobi RPP?

Sprawiedliwa.... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 6 Odpowiedz

Hehe.... Ja wiele lat pracowałam na to żeby absolutnie żaden bank i żaden parabank nie przyznał mi żadnego kredytu czy pozyczki. Ba. Ostatnio nawet próbowałam z ciekawości pożyczyć stówę. Nawet nie zdążyłam wpisać do końca peselu a już mi odrzucili wniosek. Hhehe..... Znając bardzo dobrze angielski zaczęłam pracować w UK jako opiekunka osób starszych. Bez problemu otrzymałam status bo wcześniej też wyjeżdżałam do Anglii. Pożyczki... Kredyty.... Odeszły już do lamusa. Zarabiając około 12.000 tys na złotówki teraz z tego wszystkiego się śmieje. Wszystkie długi posplacane. Wszystko uregulowane. I tylko żałuję że wcześniej na to nie wpadłam. Ale jak to się mówi lepiej późno niż wcale.