Ja jak się dowiedziałem, że Jarek wygrywa wybory, złożyłem wypowiedzenie i wyjechałem. Woziłem z Polski zakupy, teraz z zagranicy do Polski przywożę. Ale większość nie rozumie, bo zamiast czytać książki i inwestować w siebie, ogląda TVP, a z telewizji to ja jeszcze nic mądrego nie usłyszałem, chyba że na kanałach dokumentalnych. Tłuszcza się cieszy bo 500 dają. Tyle to ja biorę jak po śmietanę do sklepu wychodze