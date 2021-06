Stopy procentowe. RPP ogłosiła decyzję

rds456 33 min. temu zgłoś do moderacji 19 5 Odpowiedz

Ludzie , dobrze wam radzę nie bierzcie kredytów. Stopy % pójdą do góry i czeka was smutna ratka. Niedawno spłaciłem kredyt , po 11 latach. Dużo mnie to kosztowało. Nie jeździłem na wakacje, nie kupowałem prawie nic oprócz dóbr podstawowych. Jeździłem i jeżdżę do dzisiaj 20 letnim Coltem. I nie dość że płacicie masę odsetek tym złodziejom to na każdym kroku będą was okradać. A to wcisną wam karty kredytowe - później likwidacja takiej karty to też opłaty. A to ubezpieczenie kredytu. A to opłaty na nadpłaty kredytu. Za samą wcześniejszą spłatę jeszcze marże. Wyobraźcie sobie Al PAcino w roli Michaela Corleone jak idziecie do banku. To on był porządniejszy. Z perspektywy czasu nigdy bym nie wziął na nic kredytu. Choćbym miał mieszkać w małym mieszkaniu z bratem. Autentycznie. Kiedyś mnóstwo ludzi tak żyło , ale byli wolni. A wy , wy będziecie niewolnikami. Bo człowiek zadłużony jest jak niewolnik. Tego wam nikt nie powie. A gdzie przed nimi uciekniecie ? Chyba że do Kolumbii albo innego egzotycznego kraju. A tak wszędzie was znajdą i zabiorą nawet ostatnie pieniądze na chleb. Jeszcze w XIX wieku dłużnik nie różnił się niczym od pospolitego przestępcy . Np . w powieści Dickensa "Maleńka Dorrit" ojciec głównej bohaterki siedzi w więzieniu w centrum miasta bo się zadłużył. Tym bardziej że za co wy chcecie dać się zniewolić ? Za 45 metrów ? Kupicie wybielone ściany z wylewką betonową za 450 tys. zł z odsetkami zapłacicie 900000 zł. To przy wykończeniu zapłacicie milion złotych ! Za co ?! Nie rozbrajajcie mi konstrukcji. W tych waszych miastach ( ja mieszkam poza miastem ) jest przeludnienie i mnóstwo śmieci, szczurów i smogu. I pchacie się tam z milionowym garbem żeby być bliżej celebrytów ? Róbcie co chcecie. Ale jeszcze będziecie tego żałować. Ktoś spyta , to co lepiej wyjechać ? Tak, lepiej wyjechać. Po 10 latach pracy w Norwegii kupicie sobie domek pod Kołobrzegiem bez żadnych kredytów.