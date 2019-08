Adamczyk: Polska nie straci unijnych pieniędzy na drogi

- Wątpliwości nie mają podstaw - mówił minister. - Fundusze rozliczamy do końca 2023 roku. Według harmonogramu ostatnie środki powinniśmy absorbować do 2022 roku. Gdyby coś się wydarzyło, mamy jeszcze 12 miesięcy.

Jak mówił szef resortu infrastruktury, powołując się na dane Eurostatu, Polska jest na 5. miejscu w Europie pod względem długości dróg ekspresowych i autostrad. Do końca roku ma być oddanych jeszcze 400 km dróg ekspresowych.

- Dzisiaj oddaliśmy 33 km autostrady. W budowie jest ponad 100 km autostrad. Do 2022 roku one zostaną oddane - zapewniał minister.

10 proc. środków na organizację komunikacji autobusowej samorządy będą musiały wyłożyć same. Jak twierdzi minister, zrobią to chętnie.

- Te 10 proc. to są kwoty niewielkie, ale one pozwalają wesprzeć linie deficytowe i uniknąć zarzutów o to, że państwo kieruje środki jako niedozwoloną pomoc publiczną - powiedział minister. - Państwo ma obowiązek wspierać tych, którzy nie mają samochodu lub nie mogą jeździć samochodem. Na tym polega walka z wykluczeniem komunikacyjnym.