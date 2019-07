PKS-y wracają, wchodzi w życie ustawa. Adamczyk: "walczymy z wykluczeniem"

- Pozwoli to zlikwidować białe plamy wykluczenia komunikacyjnego. To niemożność dojazdu do szkoły, lekarza, to często niemożność opuszczenia własnej miejscowości. Tak jak pan premier powiedział - jest część Polaków skazana na niższym poziomie. Naszym celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym - dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.