Afera Amber Gold. Wypłaty odszkodowań mogą ruszyć w połowie tego roku

- Informację o wycenionym na 849 tysięcy złotych ostatnim pakiecie wierzytelności rozesłałem do ponad 90 firm z branży windykacyjnej. Teraz oczekuję na ich oferty - relacjonuje Dziennikowi Bałtyckiemu Józef Dębiński, syndyk masy upadłościowej Amber Gold.

Dodaje, że jest to ostatni element majątku pozostały po firmie. Jak dotąd syndykowi udało się odzyskać ok. 66 mln zł z 658 mln zł, na które czeka ok. 19 tysięcy poszkodowanych osób.