Afera Banasia. Prezes NIK szuka najlepszych prawników. PiS też

Marian Banaś postawił się swoim niedawnym sojusznikom z Prawa i Sprawiedliwości i nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Choć prosił go o to nawet sam Jarosław Kaczyński. Dlatego teraz werbuje najlepszych prawników, by pomogli mu w walce o fotel szefa NIK.

Podziel się Dodaj komentarz