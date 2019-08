Afera w Ministerstwie Sprawiedliwości. Premier: Minister Ziobro zareagował tak, jak powinien

- W dużych instytucjach, gdzie zatrudnione są tysiące ludzi, nie można dokładnie określić, co w którym koncie jest, jakie brudy się zgromadziły. Dlatego pan minister Ziobro zareagował tak, jak powinien reagować - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zwrócił uwagę na to, że gdy odkryto, że jedna grupa oczernia drugą, to kluczowe decyzje zapadły w ciągu doby. Morawiecki skrytykował opozycję za to, że ta według niego jest o wiele mniej gorliwa, jeśli chodzi o naprawianie nieprawidłowości.