Nigeria ogranicza dostawy gazu LNG do Europy. Media: może za tym stać Rosja

Występujące w Nigerii powodzie mogą być pretekstem dla władz tego kraju do ograniczania dostaw LNG metanowcami do państw Unii Europejskiej. To z kolei przyczyni się do dalszego wzrostu cen gazu w Europie. Dlatego też w działaniach afrykańskiego państwa można doszukiwać się motywacji z Rosji - uważają eksperci telewizji CNN Portugal.