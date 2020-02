Airbus prezentuje projekt latającego skrzydła. Ma ograniczyć emisję dwutlenku węgla

We wtorek podczas salonu lotniczego w Singapurze Airbus pokazał projekt samolotu, w którym kadłub zlewa się ze skrzydłem. Tworzy to bardziej aerodynamiczną bryłę, która ma pozwolić na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ok. 20 proc. więcej.

Podziel się Dodaj komentarz