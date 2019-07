Akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi Audi

Były szef Audi Rupert Stadler prawdopodobnie będzie musiał stawić się przed sądem w związku z aferą dieslową, która wstrząsnęła koncernem Volkswagena. Prawdopodobnie, ponieważ o tym, czy dojdzie do procesu, zdecyduje sąd rejonowy w Monachium po zapoznaniu się z aktem oskarżenia.

Po ujawnieniu aktu oskarżenia producent samochodów podkreślił wolę współpracy z wymiarem sprawiedliwości. „Nasza firma wciąż w pełni współpracuje z prokuraturą, by wyjaśnić wszelkie okoliczności, które doprowadziły do kryzysu wywołanego aferą dieslową”, głosi oświadczenie wydane przez Audi. Wyjaśnienie sprawy przez wymiar sprawiedliwości ma być „warunkiem udanego nowego startu”. USA Audi (Getty Images/S. Olson)

Trzej oskarżeni, oprócz Ruperta Stadlera, to były manager Audi oraz Porsche Wolfgang Hatz oraz dwóch inżynierów, a także wiele pozostałych osób zamieszanych w proceder. Żaden z nich nie zgodził się z zarzutami. Prokuratura nie ujawniła ich nazwisk, ponieważ trwa dochodzenie. Prawncy Stadlera i Hatza na razie nie skomentowali sprawy.

Afera dieslowa w koncernie Volkswagena, w której Audi odegrało znaczącą rolę, wybuchła we wrześniu 2015 w USA. VW wówczas przyznał się, pod naciskiem tamtejszej Agencję Ochrony Środowiska (EPA), do manipulowania wynikami pomiaru emisji spalin. Wykryto bowiem, że wyniki na stanowisku testowym są o wiele niższe niż rzeczywista emisja spalin, gdy samochód porusza się po ulicy. Odszkodowania wypłacone przez VW z tytułu manipulacji dotychczas wyniosły 30 miliardów euro. Samochody ze zmanipulowanym oprogramowaniem trafiły głównie do Europy i Stanów Zjednoczonych.